الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم

طلال الغامدي(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، أن تبقى الفرصة مهيئة لتكون السحب الرعدية الممطرة ومصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان , عسير, الباحة ومكة المكرمة , في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية, تبوك, المدينة المنورة, عسير و نجران, وكذلك الأجزاء الشرقية لمنطقة مكة المكرمة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .