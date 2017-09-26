أول تعليق من السيدة المعينة على منصب قيادي في بلدية الخبر

خالد الضبيبي(صدى):

وعدت أول سيدة سعودية معينة على منصب قيادي على مستوى البلديات، مساعدة رئيس بلدية الخبر لتقنية المعلومات إيمان بنت عبدالله الغامدي، بالمساهمة مع زملائها في بلدية الخبر في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، مبدية سعادتها بتعيينها كأول امرأة تتبوأ هذا المنصب على مستوى المملكة.

وأضافت الغامدي: ” أحمد الله عز وجل على هذه الثقة، وأشكر أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، على هذه الثقة التي ستكون حافزا لي في تطوير العمل البلدي في بلدية محافظة الخبر من خلال القسم النسائي وتقنية المعلومات ” ، مشيدة بمستوى الخدمات البلدية في محافظة الخبر، إذ تعتبر بأنها مشجعة لها للعمل والإبداع، داعية الله بالتوفيق والسداد لها في هذه المهمة الجديدة.

وكان أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير قد أصدر أمس الإثنين، قرارا يقضي بتعيين إيمان الغامدي مساعدا لرئيس بلدية الخبر ورئاسة قسم الخدمات النسائية، كأول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب في العمل البلدي وهو الأول من نوعه على مستوى أمانة المنطقة الشرقية، في خطة تهدف إلى تطوير العمل البلدي بأمانة المنطقة الشرقية، وتحقيقا لرؤية 2030.