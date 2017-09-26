الشورى يطالب الطيران المدني بالتدخل لخفض أسعار الرحلات الداخلية

نايف السالم(صدى):

طالب مجلس الشورى هيئة الطيران المدني، بإلزام الشركات بمعالجة مشكلة السعة المقعدية للرحلات الداخلية، مشددة على أهمية تدخل الهيئة، وألا يترك أمر المعالجة للشركات، لتختار ما يناسبها، وترك ما يناسب حاجات المسافرين.

وأكدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في تقريرها الذي سيناقش في جلسة اليوم الثلاثاء، إلى أن الشركات الناقلة باتت تتسابق في رفع أسعار التذاكر للرحلات الداخلية، معتبرة أن من الضروري تدخل الهيئة لتقنين الزيادات أو الحد منها، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأشارت اللجنة، إلى أهمية إلزام شركات الطيران بمعالجة مشكلات العملاء وإخطارهم بما تم فيها، خلال 15 يوماً كحد أقصى، من تاريخ تقديمهم للشكوى.