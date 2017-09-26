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بالفيديو.. تركيب ” ساهر ” في حفر الباطن بالشرقية

بالفيديو.. تركيب ” ساهر ” في حفر الباطن بالشرقية
خالد الضبيبي(صدى):

قامت إدارة مرور محافظة حفر الباطن في المنطقة الشرقية، بتركيب كاميرات نظام ” ساهر “، على طريق الملك فهد.
وذكرت مصادر أن محافظ حفر الباطن عبد المحسن العطيشان سيدشن نظام “ساهر” رسمياً صباح اليوم الثلاثاء.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 137 ] نشر منذ 1 ساعة

عزالله انك تدشنه يالعطيشان بس تكريم شهيد الواجب ماتحظره والصلاة على شهيد الوطن ماتحظره .
لكن ساهر سررررررررررررررررررررررررررررررررريع

[ عدد التعليقات: 411 ] نشر منذ 51 دقيقة

خطوة ممتازة
ونظامية جبارت تستحق منا جميعا الشكر والثناء
اللهم عجل بساهر
اللهم اجعل ساهر في حسنات
الشيخ الفاضل
صالح كامل
ههههههههههههههههههه

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