بالفيديو.. تركيب ” ساهر ” في حفر الباطن بالشرقية
قامت إدارة مرور محافظة حفر الباطن في المنطقة الشرقية، بتركيب كاميرات نظام ” ساهر “، على طريق الملك فهد.
وذكرت مصادر أن محافظ حفر الباطن عبد المحسن العطيشان سيدشن نظام “ساهر” رسمياً صباح اليوم الثلاثاء.
الشمالي[ عدد التعليقات: 137 ] نشر منذ 1 ساعة
عزالله انك تدشنه يالعطيشان بس تكريم شهيد الواجب ماتحظره والصلاة على شهيد الوطن ماتحظره .
لكن ساهر سررررررررررررررررررررررررررررررررريع
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4181 ] نشر منذ 53 دقيقة
…. الله المستعان ….
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 411 ] نشر منذ 51 دقيقة
خطوة ممتازة
ونظامية جبارت تستحق منا جميعا الشكر والثناء
اللهم عجل بساهر
اللهم اجعل ساهر في حسنات
الشيخ الفاضل
صالح كامل
ههههههههههههههههههه