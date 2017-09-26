بالفيديو.. تركيب ” ساهر ” في حفر الباطن بالشرقية

خالد الضبيبي(صدى):

قامت إدارة مرور محافظة حفر الباطن في المنطقة الشرقية، بتركيب كاميرات نظام ” ساهر “، على طريق الملك فهد.

وذكرت مصادر أن محافظ حفر الباطن عبد المحسن العطيشان سيدشن نظام “ساهر” رسمياً صباح اليوم الثلاثاء.