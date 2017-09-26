مركز الأعاصير الأمريكي يتوقع تحول ” ماريا ” لعاصفة مدارية

واشنطن(صدى):

توقع المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن يتحول إعصار ” ماريا ” إلى عاصفة مدارية مساء اليوم الثلاثاء، أو يوم الأربعاء، وأن تأثيره سيطال معظم الساحل الشرقي الأمريكي من فلوريدا حتى جنوب منطقة نيو إنجلاند.

وأفاد المركز بأن ” ماريا ” على بعد 450 كيلومترا تقريباً إلى الجنوب والجنوب الشرقي من كيب هاتيراس في نورث كارولاينا محمل برياح سرعتها القصوى 130 كيلومتر في الساعة، موضحاً أن مركز “ماريا” سيمر شرقي ساحل نورث كارولاينا خلال اليومين المقبلين.