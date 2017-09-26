العاهل الأردني: العالم قصر بحقنا واللجوء يستنزف ربع الموازنة
قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إن جذور الأزمة المالية في الأردن تعود إلى الأزمات التي عصفت بالمنطقة خلال السنوات الماضية والتي أدت إلى زيادة عدد السكان بنسبة 20 %، وعدم تقديم الدعم اللازم من قبل المجتمع الدولي.
وأضاف خلال زيارة ميدانية لإحدى معسكرات الجيش الأردني أن ” العالم مقصر معنا، فاللاجئون يستنزفون ربع موازنة الدولة سنويا، ولا يوجد دولة في العالم تنفق ربع موازنتها كما يفعل الأردن “.
وشدد العاهل الأردني على أن المملكة قادرة على حماية حدودها مع سوريا، لافتا إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الأردن والولايات المتحدة وروسيا.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13116 ] نشر منذ 41 دقيقة
الحقيقة يا ابا الحسين ما استنزف الميزانيه عندكم الا المفسدين في الخزينه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13116 ] نشر منذ 37 دقيقة
على فكره يا جلالة الملك المفروض تدعم الميزانيه من المليارات التي ورثتها من المرحوم
اتصور لو تدعم الماليه ب 2 او 3 مليار دولار مثلا لن تخسر شي والخير كثير عندكم
استغرب من الرؤساء اللي يملكون المليارات ولا يفكرون في دعم ميزانيه بلادهم وقت الحاجه
يعني الميزانيه تنهار مو مشكله ولكن لا تنقص مخصصات الحاكم وحاشيته الكريمه