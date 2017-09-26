القنصلية العامة للمملكة في الإسكندرية تحتفل باليوم الوطني

القاهرة(صدى):

احتفلت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في مدينة الإسكندرية المصرية بالذكرى السابعة والثمانين لليوم الوطني للمملكة، بحضور مدير مكتبة الإسكندرية مصطفي الفقي، وقناصل الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية بالإسكندرية.

وقال القنصل العام للمملكة في الإسكندرية يوسف بن صالح بهذه المناسبة: “إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- وفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يمنحان العلاقات بين البلدين مزيداً من التطور في كافة المجالات بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين وقوة العلاقات التي تجمع المملكة ومصر”.

وأكد بن صالح أن المملكة تعلن رفضها للإرهاب وكافة أشكال العنف، وتدعم الدول الشقيقة في محاربته، في كافة المحافل العربية والدولية.

وبيّن محافظ الإسكندرية محمد سلطان في كلمته خلال الحفل، أن المواقف بين المملكة ومصر تعكس قوة العلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكداً دور الرياض والقاهرة في دعم المنطقة العربية في القضايا كافة.

حضر الحفل عدد من السياسيين والمثقفين والإعلاميين، ومنسوبي قنصلية المملكة في الإسكندرية، وعدد من المواطنين السعوديين في الإسكندرية.