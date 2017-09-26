تدشين معرض تاريخي يوثق مرحلة التطور في الخدمات الصحية بتبوك اليوم

محمود البلوي(صدى):

يدشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي اليوم الثلاثاء, المعرض التاريخي للخدمات الصحية بمنطقة تبوك وذلك ضمن البرامج والفعاليات التي اطلقتها صحة تبوك بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني 87 للمملكة.

وأوضح المتحدث الاعلامي لصحة تبوك عطاالله العمراني, أن المعرض يستعرض التطور الكبير الذي شهدته مدن ومحافظات وقرى منطقة تبوك وهو ما يعكس النقلة النوعية والكمية للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين التي أولتها القيادة الرشيدة جل اهتمامها منذ توحيد هذه البلاد على يد الملك عبدالعزيز _ رحمه الله _ وحتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين _ حفظهما الله _ وذلك إيماناً منها بأهمية صحة المواطن الذي يعدّ اللبنة الأولى في المجتمع وأساس البناء فيه .

وأضاف العمراني , أنه سيعرض في المعرض أبرز ما تناولته الصحافة السعودية قديماً والتي تسلط الضوء في تلك الحقبة على واقع الخدمات الصحية بمنطقة تبوك , كما سيتم عرض صور نادرة من بينها صورة لأول مستشفى في تبوك يقدم خدماته الصحية للمواطن تعود عمر هذه الصورة الى أكثر من 100 عام , اضافة الى العديد من الصور التاريخية القديمة , وبعض المقتنيات القديمة لعدد من الأجهزة الطبية المستخدمة سابقاً وأجهزة حديثة حلت مكانها.