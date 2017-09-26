اختتام فعاليات الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة

نيويورك(صدى):

اختتمت المداولات رفيعة المستوى للدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أسبوع حافل باللقاءات والمداولات في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، وبمشاركة قادة ورؤساء ووزراء من 193 بلدا عضوا ودولتين بصفة مراقب ” فلسطين والفاتيكان “.

وأعرب رئيس الدورة الثانية والسبعين ميروسلاف لايتشاك في كلمته له في ختام المداولات عن سعادته بالمشاركات القوية التي أثارت قضايا متنوعة ومعقدة.

وقال: ” لقد تناولنا العديد من القضايا خلال الأسبوع الماضي، وتحدثتم عن تأثيرها على دول العالم، الأهم من ذلك، تحدثتم أيضا عن تأثيرها على الناس، سمعنا عن أناس يفرون من الطلقات النارية أو القنابل المتفجرة، وأناس يعيشون لمدة أسبوع على نفس المبلغ الذي ينفقه بعضنا على فنجان من القهوة،وأناس أجبروا على إتخاذ قرار بين المخاطرة بحياتهم بالبقاء أو بالفرار،وأناس يتساءلون عن موعد ضرب الإعصار التالي، أو عما إذا ستكون قراهم تحت الماء خلال عقود قليلة، وأناس بدأوا يفقدون – أو فقدوا بالفعل الأمل في عمليات حفظ السلام الدولية ” .

وأضاف أننا نطالب الدول الأعضاء على العمل لتحويل الأقوال إلى أفعال وإيجاد حلول لأزمات العالم، مشيراً إلى أن الناس لا تزال تنتظر أن تصبح العدالة وحقوق الإنسان جزءا من واقعهم اليومي.