محافظة ضباء تحتفل باليوم الوطني

علي القحطاني(صدى):

شهدت واجهة الأمير فهد بن سلطان البحرية بمحافظة ضباء احتفال أهالي المحافظة بذكرى لليوم الوطني للمملكة الـ 87 , وسط فعاليات متنوعة اطلقتها بلدية المحافظة بحضور وكيل محافظ ضباء محمود بن حسين الحربي ورؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة .

وتنوعت الفعاليات ما بين مسيرة الطلاب والكشافة من مكتب التعليم بالمحافظة والكلمات الوطنية للطلاب ، والعروض الشعبية والقصائد الشعرية ، وشهد الاحتفال مبادرة التبرع بالدم من مستشفى ضباء واستعراض لقوارب حرس الحدود ، ومعرض الفنون التشكيلية ، ومتحف تراثي ، وفعالية من أجل الوطن نفذت من قبل إدارة مياه ضباء .

‎وعاشت محافظة ضباء ليلة وطنية رسم فيها أهالي المحافظة رسائل الحب والانتماء والولاء لهذا الوطن وقادته ، واستمرت الفعاليات المتنوعة إلى المساء بالواجهة البحرية وسط تفاعل الجمهور الحاضر .

وقدم عدد من أهالي محافظة ضباء عبارات الشكر والثناء لجهود بلدية المحافظة وكافة منسوبيها على الاحتفال الذي يليق باسم الوطن في ذكرى يوم الوطن .