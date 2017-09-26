بالفيديو.. المرور يوضح حالات مخالفة الاتجاه يمينا والإشارة حمراء

طلال الغامدي(صدى):

أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان، أن الالتفاف لليمين عند التقاطع والإشارة الضوئية حمراء ليس مخالفة مرورية، لكنه أشار إلى أنه يوجد حالات معينة يكون فيها الالتفاف مخالفة.

وأوضح في اتصال هاتفي مع برنامج ” الراصد ” عبر ” الإخبارية “، أن شرط عدم مخالفة الالتفاف اليمين والإشارة حمراء، أن يكون الالتفاف والسيارة تسير على المسار الأيمن فقط سواء كان يوجد هناك مثلث في زاوية التقاطع الذي يلزم الالتفاف قبله أم لا.

وأضاف العقيد الربيعان أنه في حالة تم تصوير ذلك، أي الالتزام بالمسار الأيمن والوقوف قبل الالتفاف، بواسطة نظام الرصد فهذا يعتبر خطأ تقنيا يتم تلافيه عن طريق المشغلين بالنظام، أما إذا تم تسجيل المخالفة فيحق الاعتراض لدى هيئة الفصل بالمخالفات المرورية وطلب إلغائها إذا ثبت الخطأ، مشيرا إلى أنه في حالة وجود السيارة في منتصف الطريق والإشارة حمراء ومن ثم اتجه السائق للالتفاف يمينا، فإن هذا التصرف يُعد مخالفة مرورية تبلغ 3 آلاف ريال، وكذلك وجود المركبة في الاتجاه اليمين من طريق بجانب الخدمة، ومن ثم الالتفاف لليمين من الإشارة الحمراء يعد مخالفة مرورية بنفس القيمة.

وتابع: ” أن لوحة التوقف قبل الالتفاف والإشارة حمراء يُقصد بها ضرورة التوقف التام والتأكد من سلامة الإجراء لإعطاء الأفضلية لمن هو داخل التقاطع أو إن كان هناك مشاة قبل الالتفاف، مستثنيا من ذلك حالة وجود إشارة ضوئية خاصة لمن يرغب الالتفاف أو لوحة توضح أنه يُمنع الالتفاف لليمين والإشارة حمراء “.