صحة تبوك تحتفل بذكرى اليوم الوطني

حمود العنزي(صدى):

احتفلت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك، بذكرى اليوم الوطني السابع والثمانين ، بحضور مدير صحة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي ، وذلك بمستشفى الملك فهد التخصصي .

وأكد الدكتور الغامدي خلال الحفل أن المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – تطوراً كبيراً في شتى المجالات حتى أصبح هذا الإنجاز محل اعتزاز وفخر لكل السعوديين ، مشيراً إلى أن الاستثمار في المواطن وصحته هي من أولى اهتمامات القيادة الرشيدة ، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية على الجميع والوطن يفخر بمنجزاته ورفاهية شعبه وأن يحفظ بلادنا ويديم عليها أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين _ حفظهما الله _ .

كما اقامت القطاعات الصحية بالمنطقة احتفالاتها وسط أجواء من الفرح والسعادة معبرين عن اعتزازهم وفخرهم وولائهم للقيادة الرشيدة، في حين توشحت مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية تبوك باللون الأخضر، وارتسمت مظاهر الاحتفال في جميع الأقسام والعيادات وتزينت بالعلم السعودي وعبارات الولاء وصور الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله – وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – كما قدمت الهدايا للمرضى المنومين والمراجعين احتفاء بهذه المناسبة الغالية.