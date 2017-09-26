الصحة تضع 9 آليات للتعامل مع بلاغات المقاصف المدرسية

طلال الغامدي(صدى):

وضعت وزارة الصحة 9 آليات للتعامل مع بلاغات 937، الخاصة بالمقاصف المدرسية التي تبيع الوجبات المحظورة، لاتباعها في حال التبليغ عن مخالفات.

وجاءت الخطوات كالتالي: يتم تحويل البلاغ فور تلقيه على الرقم 937 إلى منسق البرنامج بالمنطقة أو المحافظة والذي بدوره يحوله إلى المركز الصحي الواقعة المدرسة في نطاقه، ويتم على إثر ذلك زيارة المدرسة من قبل المشرف أو المنسق للتأكد من المخالفة، وفي حالة عدم صحة البلاغ يتم إغلاق البلاغ حالًا.

وفي حال وجود المخالفة يتم إشعار المدرسة خطياً بوجود مخالفة وضرورة إزالتها، ثم زيارة المدرسة من قبل المركز الصحي في اليوم العاشر للتأكد من إزالة المخالفة.

وفي حال التأكد من زوال المخالفة عند الزيارة في اليوم العاشر يتم إغلاق البلاغ، وعند عدم زوالها من قبل المدرسة يتم مخاطبة مدير عام التعليم بالمنطقة أو المحافظة التابعة له المدرسة من قبل مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، أو المحافظة لإبلاغه بعدم إزالة المخالفة على أن يضمن الخطاب تاريخ المخالفة والإجراءات المتبعة، ويتم بعد ذلك إغلاق البلاغ، وفقاً لصحيفة المدينة.