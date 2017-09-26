تكريم أبناء الشهداء بضباء في اليوم الوطني

محمود البلوي(صدى):

كرم فرع مياه ضباء بالتعاون مع بلدية المحافظة أبناء الشهداء بمحافظة ضباء وقراها وذلك ضمن فعاليات احتفال المحافظة بذكرى اليوم الوطني السابع والثمانين لتوحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن_ رحمه الله _.

وقدم مدير فرع المياه بضباء عبدالله الشريف, مجموعة من الهدايا القيمة والعينية لأبناء الشهداء سلمها لهم وكيل محافظ ضباء محمود بن حسين الحربي بحضور رئيس بلدية ضباء الدكتور عبدالله الغبان وذوي الشهداء.

‎من جهته عبر أبناء شهداء الواجب عن سعادتهم بهذا التكريم مؤكدين أن الشهادة في سبيل الدين والوطن شرف لا يضاهيه شرف وأنهم فخورون بتضحيات آبائهم، وشجاعتهم في الدفاع عن أمن واستقرار هذه البلاد المباركة.