رئيس لبنان يطالب بعودة اللاجئين السوريين

بيروت(صدى):

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه يريد أن يبدأ نحو 1.5 مليون لاجئ سوري يعيشون في بلاده من الآن فصاعدا العودة إلى ديارهم طوعا أو غير ذلك.

أضاف عون، خلال زيارة رسمية له إلى فرنسا، أنه من الأفضل أن تستخدم المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة للاجئين السوريين في ” مخيمات البؤس ” في لبنان لإعادتهم إلى بلادهم ” من الآن فصاعدا “، وفقا لوكالة أسوسيتد برس.

وشدد عون، متحدثا في قصر الإليزيه وإلى جواره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قائلا: ” لا نريد أن ننتظر عودتهم طواعية “.

وقال عون إن معظم المناطق السورية التي جاء منها اللاجئون “آمنة الآن”.