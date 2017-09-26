مصادر إماراتية تفند أكاذيب ” العربي الجديد ” حول استفتاء كردستان

أبو ظبي(صدى):

أكدت مصادر إماراتية، أن قنصل دولة الإمارات العربية المتحدة في أربيل، موجود في الإمارات منذ أيام، وذلك في رد المصادر على ما نشره موقع ” العربي الجديد ” التابع لقطر.

وكان موقع ” العربي الجديد ” قد نشر خبرا مفاده أن القنصل الإماراتي في أربيل زار مراكز التصويت في استفتاء انفصال كردستان عن العراق.

وشددت المصادر الإماراتية على أن الخبر المتداول عار عن الصحة تماما، ورأت المصادر أنه يندرج ضمن اضطلاع قطر المستمر بدور مشبوه ومحرض ضد دول الخليج عبر وسائل إعلامها، وفقا لشبكة “سكاي نيوز”.

وأكدت المصادر الإماراتية في ردها على أن موقف دولة الإمارات واضح، وهو ما عبرت عنه على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش الذي دعا إقليم كردستان إلى العدول عن الاستفتاء، مؤكداً على حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على العراق الواحد، وأن الحوار السياسي كفيل بمعالجة المشاغل وتلبية الطموحات.