بالفيديو والصور.. وفاة 4 أشخاص احتراقا في حادث مروري بالقنفذة

محمد بن شقيه(صدى):

لقي 4 أشخاص حتفهم مساء أمس الإثنين، إثر احتراق مركباتهم في حادث مروري شمال محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر في القنفذة شادي الثبيتي، أن الحادث وقع بين الأحسبة ومحطة النشيري على طريق الساحل للقادمين من جدة، مشيرا إلى أن الفرق الإسعافية توجهت للموقع وتبيّن لها وجود 4 حالات وفاة نتيجة اندلاع النيران في المركبة بعد انقلابها، فتم توجيه فرقة النقل غير الإسعافي للموقع لنقل الوفيات للمستشفى.