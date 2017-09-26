طلال سلامة يعلق على من قالوا إنه تغنى بالقرآن
علق الفنان طلال سلامة، على اتهامات القطرية الموجه له على خلفية مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي إذ زعموا أنه تغنى بسورة من القرآن في الحفل الغنائي الذي أقيم احتفاء باليوم الوطني.
وأكد سلامة، عبر تغريدة على حسابه بموقع تويتر، أنه لا يمكن ويستحيل أن يغني ولو جزءا من آية أو سورة في القرآن الكريم، مشددا: ” لا أقبل بذلك “.
وأوضح: ” ما قلته نصا (معوذة برب الفلق من شر كل ما خلق يا سعودية)، ومن يدعي أني غنيت القرآن فليتفضل ويرينا في أي آية “معوذة برب الفلق) أو (من شر كل ما خلق)”.
وأضاف: ” استخدام الموضوع من قبل مجرمي حكومة قطر أو من قبل من يريد أن يهاجم هيئة الترفيه أو من الرافضين لإقامة الحفلات أصبح واضحا ومكشوفا “.
وقال سلامة فيما ألقاه: “ ما أجملك دين وملك، ما أروعك رب الخلايق فضلك، بالسيرة والذكر الحسن، محروسة من كل الفتن، ومعوذة برب الفلق، من شر كل ما خلق، يا سعودية يا أحلى وطن، يا سعودية يا أغلى وطن ” .
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19904 ] نشر منذ 36 دقيقة
يااخوان في مقطع اليلة كنه فجيزان وتحديدآ فاالخوبه وغبار ومدري وشو
لاوصلكم المقطع هذا
قدييييييييييييييم له سنيييييييين
وحدث فاالكويت وتأملو الصورة زين
هذا الحوثي المخنز
مركب الصوت وسلامتكم.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19904 ] نشر منذ 35 دقيقة
المقطع قديم لمظاهرات في الكويت قبل اربع سنوات تقريبا والحوثي مركب الصوت
الفنان عماد رشاد[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 28 دقيقة
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