طلال سلامة يعلق على من قالوا إنه تغنى بالقرآن

علي القحطاني(صدى):

علق الفنان طلال سلامة، على اتهامات القطرية الموجه له على خلفية مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي إذ زعموا أنه تغنى بسورة من القرآن في الحفل الغنائي الذي أقيم احتفاء باليوم الوطني.

وأكد سلامة، عبر تغريدة على حسابه بموقع تويتر، أنه لا يمكن ويستحيل أن يغني ولو جزءا من آية أو سورة في القرآن الكريم، مشددا: ” لا أقبل بذلك “.

وأوضح: ” ما قلته نصا (معوذة برب الفلق من شر كل ما خلق يا سعودية)، ومن يدعي أني غنيت القرآن فليتفضل ويرينا في أي آية “معوذة برب الفلق) أو (من شر كل ما خلق)”.

وأضاف: ” استخدام الموضوع من قبل مجرمي حكومة قطر أو من قبل من يريد أن يهاجم هيئة الترفيه أو من الرافضين لإقامة الحفلات أصبح واضحا ومكشوفا “.

وقال سلامة فيما ألقاه: “ ما أجملك دين وملك، ما أروعك رب الخلايق فضلك، بالسيرة والذكر الحسن، محروسة من كل الفتن، ومعوذة برب الفلق، من شر كل ما خلق، يا سعودية يا أحلى وطن، يا سعودية يا أغلى وطن ” .