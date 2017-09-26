مواطن ينجح في صيد ذئب قضي على 30 رأسا من ماشيته

حمود العنزي(صدى):

نجح المواطن عبدالله العتيبي، من القبض على ذئب حي انتقاما منه بعد قضى على أكثر من 30 رأسا من ماشيته وماشية جيرانه، في جبل عسعس بين محافظتي عفيف وضرية.

وأوضح العتيبي، أنه خالف العرف السائد في المجتمع حول ذلك الحيوان، بالترصد له وقتله، رغم استمرار تسلله كل فترة وقتل مجموعة من الأغنام، حتى تمكن من القبض على الذئب حيا، مضيفا أنه توقع أن يقوم الذئب بمهاجمة ماشيته من مكان معين، مشيرا إلى أنه نصب له هذه المرة فخًّا في المكان المتوقع؛ ووقع في المصيدة وقُبض عليه حيًّا، بغرض تسليمه لإحدى المحميات الحيوانية أو حدائق الحيوان.

وأشار العتيبي إلى أنه بمجرد صيد الذئب حيا، تم إخضاعه للعلاج البيطري عن طريق طبيب وعلاجه من الإصابة التي لحقت به، ومن ثم تم نقله لقفص أعده له في استراحته للعناية به وإيقاف خطره عن الماشية في المنطقة.