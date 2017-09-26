مواطن ينجح في صيد ذئب قضي على 30 رأسا من ماشيته
نجح المواطن عبدالله العتيبي، من القبض على ذئب حي انتقاما منه بعد قضى على أكثر من 30 رأسا من ماشيته وماشية جيرانه، في جبل عسعس بين محافظتي عفيف وضرية.
وأوضح العتيبي، أنه خالف العرف السائد في المجتمع حول ذلك الحيوان، بالترصد له وقتله، رغم استمرار تسلله كل فترة وقتل مجموعة من الأغنام، حتى تمكن من القبض على الذئب حيا، مضيفا أنه توقع أن يقوم الذئب بمهاجمة ماشيته من مكان معين، مشيرا إلى أنه نصب له هذه المرة فخًّا في المكان المتوقع؛ ووقع في المصيدة وقُبض عليه حيًّا، بغرض تسليمه لإحدى المحميات الحيوانية أو حدائق الحيوان.
وأشار العتيبي إلى أنه بمجرد صيد الذئب حيا، تم إخضاعه للعلاج البيطري عن طريق طبيب وعلاجه من الإصابة التي لحقت به، ومن ثم تم نقله لقفص أعده له في استراحته للعناية به وإيقاف خطره عن الماشية في المنطقة.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19904 ] نشر منذ 44 دقيقة
بيض الله وجهك ياعبدالله
الله يعتقك يوم العتق مثل مااعتقته
الذيب يوم انه ايغزي على مواشيكم
مهو بحقدن منه ولا حب أنتقام
لكن الظروف حدته والجوع شمت به🤗
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19904 ] نشر منذ 39 دقيقة
من أروع قصايد الشاعر
شالح بن هدلان رحمةالله عليه
ومن وصاياه لولده ذيب
ياذيب أنا بوصيييك لاتاكل الذيب
كم ليلتن عشاااااك من عقب المجاعه👍
الفنان عماد رشاد[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 26 دقيقة
أحل الله العزف على البيانو والعود والكمنجة والدف والأوركديون والمندولين والناي والدرامز والسمسمية والفلوت والهارمونيكا والساكسفون والجيتار والقانون والربابة والأورج الهادئ للرجال والنساء في الشريعة الإسلامية إذا كان القصد منه سليم