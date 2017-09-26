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الأحوال المدنية بالوجه تحتفل باليوم الوطني

الأحوال المدنية بالوجه تحتفل باليوم الوطني
عادل الحربي(صدى):

احتفل منسوبو الأحوال المدنية بمحافظة الوجه أمس، باليوم الوطني الـ87 للمملكة بحضور محافظ الوجه فهد بن بندر الخريصي .
ورفع مدير الأحوال المدنية بالوجه ذواب الحربي ، باسمه ونيابة عن منسوبي الأحوال بالوجه, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين _ حفظهما الله _ ولسمو أمير منطقة تبوك بمناسبة اليوم الوطني الـ87 للمملكة .
وقال: إن اليوم الوطني سيبقى ذكرى خالدة ستورث للأجيال القادمة كونها محطة فخر واعتزاز لدى الجميع.

 


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