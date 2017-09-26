أدبي تبوك يقيم أمسية شعرية بمناسبة اليوم الوطني

محمود البلوي(صدى):

يقيم النادي الأدبي والثقافي بمنطقة تبوك اليوم الثلاثاء، أمسية شعرية بمناسبة اليوم الوطني السابع والثمانون بمشاركة كوكبة من الشعراء والشاعرات، يمثلون مدارس شعرية متنوعة ، وذلك بقاعة محمد عرفه بمقر النادي في مدينة تبوك .

ووجه رئيس النادي الأدبي بمنطقة تبوك الدكتور نايف الجهني الدعوة لجميع المثقفين والمثقفات لحضور الأمسية التي سيحتفي فيها الشعراء بيوم الوطن ، مشيرا إلى أنه سيحيي هذه الأمسية كلا من : الشاعر أحمد الحربي والشاعرة مها العتيبي ، والشاعر الإعلامي مفرح الشقيقي والشاعرة تهاني الصبيح .