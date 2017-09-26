أدبي تبوك يقيم أمسية شعرية بمناسبة اليوم الوطني
يقيم النادي الأدبي والثقافي بمنطقة تبوك اليوم الثلاثاء، أمسية شعرية بمناسبة اليوم الوطني السابع والثمانون بمشاركة كوكبة من الشعراء والشاعرات، يمثلون مدارس شعرية متنوعة ، وذلك بقاعة محمد عرفه بمقر النادي في مدينة تبوك .
ووجه رئيس النادي الأدبي بمنطقة تبوك الدكتور نايف الجهني الدعوة لجميع المثقفين والمثقفات لحضور الأمسية التي سيحتفي فيها الشعراء بيوم الوطن ، مشيرا إلى أنه سيحيي هذه الأمسية كلا من : الشاعر أحمد الحربي والشاعرة مها العتيبي ، والشاعر الإعلامي مفرح الشقيقي والشاعرة تهاني الصبيح .
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