السويد: ندعم وحدة التراب العراقي

ستوكهولم(صدى):

قالت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم، تعليقا على استفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق إن حكومة بلادها “تدعم وحدة التراب العراقي”.

وأكدت فالستروم، مساء أمس الاثنين، في بيان، ضرورة حل المسائل العالقة بين أربيل وبغداد عبر الحوار، موضحة أنه بحسب الدستور العراقي فإن “إقليم شمالي العراق يتمتع بحكم ذاتي”.

وشددت على ضرورة تركيز الحكومة المركزية في بغداد والإقليم على حل المشاكل العاجلة التي تشهدها البلاد.

ولفتت أن العراق بحاجة إلى “توافق من أجل إرساء السلام والاستقرار على المدى الطويل، عقب هزيمة تنظيم داعش”.