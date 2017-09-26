وزير الطاقة والصناعة يبحث مع وزير التجارة الماليزي تطوير التعاون الثنائي

طلال الغامدي(صدى):

التقى معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح؛ في مكتبه بالرياض، معالي وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي مصطفى محمد؛ والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات المشروعات والاتفاقات المشتركة، بين البلدين، في مجالات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، التي أسفرت عنها الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، إلى مملكة اتحاد ماليزيا، خلال شهر جمادى الأولى من عام 1438هـ، الموافق لشهر فبراير من 2017م.

وناقش الوزيران في هذا الإطار، سبل تطوير التعاون الثنائي بين المملكة وماليزيا، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين في المجالات الصناعية.

كما اطّلع معالي الوزير خالد الفالح، أثناء اللقاء، على نتائج مباحثات بعض أعضاء الوفد الماليزي، حيث يضم الوفد 10 من رجال الأعمال الذين التقوا نظراءهم في المملكة، وتباحثوا معهم في مجالات الاستثمارات المشتركة.

وفي ختام اللقاء، أثنى معالي وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي على جهود المملكة في تنظيم موسم حج هذا العام، مؤكداً أنها قدمت خدمات جليلة لحجاج بيت الله الحرام الذين أتوا من كل أصقاع العالم، جميعهم، وخصوصاً الحجاج من ماليزيا.