الأمين العام للمنظمة البحرية يشيد بجهود حرس الحدود مع ذوي الاحتياجات الخاصة

نايف السالم(صدى):

أشاد معالي الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كيتاك ليم، مساء أمس الاثنين، بموقع السباحة المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، وما يحتويه من تجهيزات خاصة ووسائل السلامة البحرية واللوحات الإرشادية وبرج للمراقبة؛ إضافة إلى الممر الخاص بسباحتهم.

وأبدى الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، ومرافقوه، إعجابهم وسعادتهم، لدى زيارتهم الموقع، والذي يُعدّ أول موقع مخصص لسباحة ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى المملكة العربية السعودية، مثنيًا على جهود حرس الحدود في سعيه للعمل على تجهيز أحواض السباحة في جميع شواطئ المملكة لتتناسب مع احتياجات هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع.

وكان معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي قد دشّن يوم الجمعة الماضي الموقع الذي يعد الأول من نوعه بالمملكة ؛ وذلك كبداية لمبادرة حرس الحدود تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة، بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، ولما تحظى به هذه الفئة الغالية من اهتمام ورعاية مباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين .

و‎أكد الفريق البلوي للوفد الزائر أن قيادة المملكة جعلت من أولوياتها رعاية الفئات الخاصة من ذوي الإعاقة والعجز، كما جعلت حماية حقوقهم أساساً دستورياً وفق أحكام الإسلام، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة 2030 جاءت مؤيدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص تعليم وعمل مناسبة، وكذلك برنامج التحول الوطني 2020 والذي جاء مؤكداً على تحويل شريحة ذوي الإعاقة من متلقين للمساعدة إلى منتجين.

ووجه البلوي، مؤخرًا، بسرعة العمل على إنشاء موقع بكامل تجهيزاته، وتخصيصه لسباحة ذوي الاحتياجات؛ سعياً من حرس الحدود لتوفير الخدمات المناسبة لمرتادي الشاطئ منهم، وتقديم الدعم لذويهم.

رافق الأمين العام للمنظمة البحرية في زيارته للموقع؛ معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي؛ بحضور معالي وزير النقل الأستاذ سليمان بن عبد الله الحمدان، ورئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، ومعالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور نبيل العامودي.