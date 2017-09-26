⁠⁠⁠⁠⁠أمير جازان بالنيابة يرعى احتفال أهالي المنطقة باليوم الوطني

حسن الجعفري(صدى):

رعى الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة مساء الْيَوْمَ حفل أهالي منطقة جازان بمناسبة الْيَوْمَ الوطني الـ 87 للمملكة وذلك باستاد مدينة الملك فيصل الرياضية بمدينة جيزان.

وبدأ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى أمين منطقة جازان محمد بن حمود الشايع كلمة اللجنة المنظمة رفع في مستهلها التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بمناسبة اليوم الوطني للمملكة , مؤكداً أنها مناسبة عزيزة على نفوس أبناء هذه البلاد المباركة.

وشاهد سمو أمير منطقة جازان والحضور أوبريتاً بعنوان ” سنام العز ” من كلمات الأمير محمد بن محمد بن عبدالعزيز, وأداء كل من صالح خيري ومحمد عمر وخالد عبدالرحمن, فيما أنارت الألعاب النارية سماء مدينة الملك فيصل الرياضية رسمت لوحة جمالية تمازجت مع مشاعر الفرح والسرور التي ملئت قلوب الحاضرين والحاضرات من أبناء وبنات جازان والمقيمين بها.