بالصور.. نوافذ العطاء التطوعي يشارك الأيتام فرحة اليوم الوطني

طلال الناصر(صدى):

ضمن فعاليات اليوم الوطني الـ 87 شارك فريق نوافذ ببرنامج ” فرحة اليوم الوطني ” في مقر جمعية دار رعاية الأيتام بمدينة الرياض وقد تخلل البرنامج الألعاب الحركية والمسابقات الثقافية وتقديم الهدايا والجوائز بهذه المناسبة الغالية كما تحدثوا المستفدين من البرنامج والفعالية عن مشاعرهم وفرحتهم بهذه المناسبة .

وتحدث الأستاذ/ يحيى الزيلع ” مسؤول العلاقات العامة بفريق نوافذ ” عن جاهزية فريق نوافذ لخدمة الوطن والمجتمع وتقديم المبادرات والحملات التي تصب في مصلحة الجميع ، كما هنئت إدارة فريق نوافذ القيادة الحكيمة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية حرسها الله من كيد الكايدين وعبث العابثين وأن يديم على مملكتنا نعمة الأمن والأمان وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه نفع للبلاد والعباد .

وفي ختام البرنامج قدمت إدارة جمعية الأيتام درعاً تذكارياً على الجهود التي يقدمها فريق نوافذ التطوعي لخدمة المجتمع .