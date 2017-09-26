⁠⁠⁠⁠⁠” البنتاجون ” : سنمنح ترامب خيارات للتعامل مع كوريا الشمالية

واشنطن(صدى):

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية ” البنتاجون ” ، أنها ستتيح للرئيس دونالد ترامب خيارات للتعامل مع كوريا الشمالية إذا واصلت استفزازاتها.

وقال المتحدث باسم ” البنتاجون ” الكولونيل روبرت ماننج، للصحفيين – وفقا لقناة ” سكاي نيوز ” الفضائية مساء اليوم الاثنين – إنه ” إذا لم تكف بيونج يانج عن أفعالها الاستفزازية فسنعمل بالتأكيد على توفير خيارات للرئيس ترامب للتعامل معها ” .

من جهة أخرى، اعتبر وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس أن قيام كوريا الشمالية بتجربة لتفجير قنبلة هيدروجينية في المحيط الهادئ سيعتبر عملا ” غير مسؤول ” .

يأتي ذلك، في أعقاب تصريح وزير الخارجية الكوري الشمالي بأن بلاده تحتفظ لنفسها بحق إسقاط القاذفات الأمريكية حتى إذا لم تكن داخل المجال الجوي لكوريا الشمالية.