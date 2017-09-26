بالصور.. إدارة المجاهدين بالرياض تؤمن احتفالات اليوم الوطني

سعيد العجل(صدى):

شاركت الإدارة العامة للمجاهدين اليوم الإثنين، في احتفالات المملكة، باليوم الوطني الـ87 لتوحيد البلاد، حيث تواجدت قوة الدوريات والطوارىء في أماكن إقامة الفعاليات بمدينة الرياض لتأمينها.

أوضح المتحدث الرسمي بالإدارة العامة للمجاهدين ماجد العوين، أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة تتكرر كل عام نتابع من خلالها مسيرة النهضة العملاقة التي عرفها الوطن ويعيشها في كافة المجالات حتى غدت المملكة وفي زمن قياسي في مصاف الدول المتقدمة وتقوم الإدارة العامة للمجاهدين بالاستعدادات للمشاركة كل عام مع الجهات الأمنية في حفظ الأمن في مواقع الاحتفالات.