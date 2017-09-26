كربونات الصوديوم لتبييض الأسنان دون إتلافها

نورة الشهري(صدى):

ينصح جراح الأسنان فريدريك رو عضو جمعية الأسنان الفرنسية، باستخدام بيكربونات الصوديوم، كعنصر طبيعي وفعال، وفي متناول الجميع، مرتين أسبوعياً؛ للمساعدة على تبييض الأسنان دون إتلاف ميناء الأسنان.

وتتلخص طريقة استخدامه في وضع هذه البودرة على فرشة الأسنان، وغسل الأسنان بها، كذلك الحال بالنسبة للفحم النباتي الذي يستخدم لإزالة صفرة الأسنان وذلك يتم مرة واحدة أسبوعياً لإزالة تراكم الفضلات الموجودة في الأسنان.