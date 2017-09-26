كربونات الصوديوم لتبييض الأسنان دون إتلافها
ينصح جراح الأسنان فريدريك رو عضو جمعية الأسنان الفرنسية، باستخدام بيكربونات الصوديوم، كعنصر طبيعي وفعال، وفي متناول الجميع، مرتين أسبوعياً؛ للمساعدة على تبييض الأسنان دون إتلاف ميناء الأسنان.
وتتلخص طريقة استخدامه في وضع هذه البودرة على فرشة الأسنان، وغسل الأسنان بها، كذلك الحال بالنسبة للفحم النباتي الذي يستخدم لإزالة صفرة الأسنان وذلك يتم مرة واحدة أسبوعياً لإزالة تراكم الفضلات الموجودة في الأسنان.
القرشي[ عدد التعليقات: 409 ] نشر منذ 58 دقيقة
الفحم اذكر ان الاخت امل الطيار ذكرت انه مبيض للاسنان وهالفرنسي يقول نفس الكلام سنجرب ذلك !!!؟
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19250 ] نشر منذ 45 دقيقة
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جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4771 ] نشر منذ 31 دقيقة
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اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 4812 ] نشر منذ 20 دقيقة
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اضحك وانا فيني تسه من الوسام