⁠⁠⁠⁠⁠برنامج جديد للحفاظ على الرشاقة والوزن المثالي

نورة الشهري(صدى):

طرح خبير التغذية الفرنسي جان ميشيل كوهن أستاذ التغذية بجامعة باريس برنامجا غذائيا يساعد المرأة العائدة من الأجازة الصيفية وتريد أن تستعيد وزنها المثالي مرة أخرى، وتنعم بالرشاقة، من خلال نظام غذائي يتم اتباعه لمدة 10 أيام يعتمد على الحفاظ على السعرات الحرارية اللازمة التي يحتاجها الجسم لضمان الحيوية والنشاط.

ويتلخص البرنامج – الذي نشرته مجلة ” فام أكتويل ” الفرنسية الأسبوعية – في تناول الحبوب الغذائية الغنية بالألياف ومضادة للأكسدة، والخضراوات الورقية، كذلك الفواكه مثل المشمش المجفف، كمصدر غنى بالبيتا كاروتين، إلى جانب فيتامين (أ)، والثوم الذي يحمى القلب ويدر للبول، كمضاد للالتهابات والجرثومة المعوية والأكسدة.

كما ينصح خبير التغذية، بعدم إغفال الرومان الغني بفيتامينات (أ، ب- 5، ب- 6، هـ)، وقليل السعرات الحرارية وغني بعنصر البوتاسيوم، وحمض الفوليك، كذلك يجب تناول عش الغراب الغنى بفيتامين (ب، د)؛ لدورهما الهام في زيادة امتصاص الجسم للكالسيوم، إلى جانب الحرص على تناول الجوز البرازيلي لاحتوائه على كميات وفيرة من البروتينات.