برنامج جديد للحفاظ على الرشاقة والوزن المثالي
طرح خبير التغذية الفرنسي جان ميشيل كوهن أستاذ التغذية بجامعة باريس برنامجا غذائيا يساعد المرأة العائدة من الأجازة الصيفية وتريد أن تستعيد وزنها المثالي مرة أخرى، وتنعم بالرشاقة، من خلال نظام غذائي يتم اتباعه لمدة 10 أيام يعتمد على الحفاظ على السعرات الحرارية اللازمة التي يحتاجها الجسم لضمان الحيوية والنشاط.
ويتلخص البرنامج – الذي نشرته مجلة ” فام أكتويل ” الفرنسية الأسبوعية – في تناول الحبوب الغذائية الغنية بالألياف ومضادة للأكسدة، والخضراوات الورقية، كذلك الفواكه مثل المشمش المجفف، كمصدر غنى بالبيتا كاروتين، إلى جانب فيتامين (أ)، والثوم الذي يحمى القلب ويدر للبول، كمضاد للالتهابات والجرثومة المعوية والأكسدة.
كما ينصح خبير التغذية، بعدم إغفال الرومان الغني بفيتامينات (أ، ب- 5، ب- 6، هـ)، وقليل السعرات الحرارية وغني بعنصر البوتاسيوم، وحمض الفوليك، كذلك يجب تناول عش الغراب الغنى بفيتامين (ب، د)؛ لدورهما الهام في زيادة امتصاص الجسم للكالسيوم، إلى جانب الحرص على تناول الجوز البرازيلي لاحتوائه على كميات وفيرة من البروتينات.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4772 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههه😊الله يمنعنا😁والله ياهاالصور تخرع😂😷
نهار السلام[ عدد التعليقات: 631 ] نشر منذ 1 ساعة
الله ، الله . . .
انا نفسي بوحده مثل الاولى اللي باليمين
الواحد يحس انه صاد التعدد بتكلفة المفرد
يكفي انها تريحك من شراء الملابس ، لعدم وجود مقاساتها
وهم ماتاكل واجد لوجود الرصيد الكافي لديها
ودمها خفيف – كما حال العديد من الناصحين –
عكس النحيفه العصبيه ، الغيوره ، الحنانه ، قليلة النوم كثيرة الكلام . . .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19250 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14650 ] نشر منذ 35 دقيقة
اللي تبي الرشاقه تستمر ع الرياضه 😍
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 4820 ] نشر منذ 32 دقيقة
ينهار السلام
عليك السلام
انت علامك
الاولى يمين يالله المستعان
الاولى يسار او الثانيه يسار هم الجنان
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 4820 ] نشر منذ 32 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 4820 ] نشر منذ 32 دقيقة
اقصد وانت تناظر بالشاشه يسار وليس يمين
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 4820 ] نشر منذ 31 دقيقة
دانه اللي تبي الرشاقه
تجي وبتلقى الرياضه والعلم الزين