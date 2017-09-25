⁠⁠⁠⁠⁠الرئيس اليمني: نخوض حربا ضد أعداء الحياة

فهمي محمد(صدى):

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أن مشروع بلاده للحوار الوطن الشامل، واضح ويحقق القدر الأكبر من الشراكة في بناء الوطن.

وأضاف الرئيس اليمني، في خطابه بمناسبة العيد الوطني الـ 55 لثورة الـ 26 من سبتمبر: ” لقد عقدنا العزم منذ وقت مبكر على قيادة وخوض معركة اليمنيين الأخيرة والظافرة مع أعداء الحياة والتطور، دعاة الموت والظلام والدمار، بعد أن مددنا للسلام كل الأيادي وسلكنا إليه كل طريق ” .

وأضاف مخاطبًا الانقلابيبن: ” لا تزال الأيدي ممدودة بالسلام والدعوة إلى العودة عن المعاندة والكبر والغرور، قبل أن ينالكم عقاب الشعب الأليم ” .

وعبر منصور، عن شكره وتقديره لدول التحالف العربي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على نجدة إخوانهم ونصرة قضية الشعب اليمني، كما عبر عن شكره لكل ما يبذلونه للتخفيف من المعاناة الإنسانية الكارثية التي تسببت بها الحرب المفروضة على الشعب اليمني.