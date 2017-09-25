مصادر: قطر لن تنظم كأس الخليج

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر خليجية رفيعة المستوى، استبعاد دولة قطر الداعمة للإرهاب بالمنطقة من استضافة الدورة رقم 47 لكأس الخليج في ظل الأوضاع الراهنة ودخول الأزمة الخليجية شهرها الرابع مع تعنت الدوحة في تلبية مطالب الرباعي العربي.

وأكدت المصادر، أن الدوحة لجأت للضغط على اتحادي العراق واليمن لكرة القدم، لحضور القرعة تجنبا للفشل المتوقع من إقامة الدورة الحالية فى الدوحة، وذلك بعد تقلص الدول المشاركة إلى دولتين فقط هما قطر وعمان، مستبعدا إقامة البطولة فى قطر لأى سبب من الأسباب.