” التاكسي الكهربائي الطائر ” .. تجربة فريدة على نهر السين
يتمتع عشاق المغامرات الفرنسية بالقيام بجولة بحرية على سطح نهر السين الفرنسي من خلال ” التاكسي الكهربائي الطائر ” .
وقامت شركة فرنسية بتجربة التاكسي الجديد؛ الذي يستقله المغامرون في جولاتهم فوق نهر السين الفرنسي، وتستمر هذه التجربة حتى 30 سبتمبر الجاري، كما يمكن للمغامرين استقلال ” التاكسي الكهربائي الطائر ” من أمام متحف أورساى للفنون بالعاصمة الفرنسية، حيث يتهافت عليه العديد من عشاق الطبيعة.
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 4910 ] نشر منذ 12 ساعة
يازوينه
زويناه
لوعندي واحد اخذت دنو واسومه وراعي الددسن
وحلقت فيهم فوق الرياض
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4181 ] نشر منذ 12 ساعة
اخوي اخصائي فاضي . تَسلَم حبيبي بس خَلني مَع ددسني بالأرض أبرَك لي .😊😅.
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14660 ] نشر منذ 11 ساعة
😅
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4785 ] نشر منذ 7 ساعات
ماخلو شي😊😁
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 4910 ] نشر منذ 6 ساعات
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 4910 ] نشر منذ 6 ساعات
الصلاه ياعباد الله
والناس اللي ماعليها صلاه تنتظرنا
باقي واحد ماعليه صلاه
امس كانوا اثنين اليوم واحد طهررررررررر
يعرفون انفسهم
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 4910 ] نشر منذ 6 ساعات
صلوااااا
قبل ان يصلى عليكم
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 4910 ] نشر منذ 5 ساعات
بقولكم سالفه
قبل اسبوعين رحت للطائف ومعي واحد يهايط
يقول انا قدركبت التلفريك وانا اعرفه زين خواف
ومن اللعانه اللي براسي وانا اخذه للتلفريك
ويوم سالني وين رايح عرفت انه ماقد ركب
قلت اليوم تحدي بيني وبينك بنركب التلفريك
وهو يسألني قدركبت قلت قال ياويلك نصيحه لاتركب وانا عارف انه خايف
الزبده وانا اقص التذاكر لي وله ونركب
العصر
ويركب معنا شمامره
ويوم لف وانطلق ويقعد يهايط ياويلك وانا اقعد اضحك
والشمامره معنا صغار بالعمر واول مره يركبون وانا اقعد اهز العربه اللي احنا فيها وهو يقعدون يصيحووووووووون
وخوي اناظر فيه الا رجوله ترجف من الخوف
ويوم جينا بنصف الطريق الا ويتوقف التلفريك
انقطعت الكهرباء وهو يقعد يتهزز وانخرشوا خرشه ماينسونها
وانا اتصلت فيهم قالوا انقطاع كهرباء بسب الامطار ننتظر الدفاع المدني يعطيني اشاره نشغله
وهم ينزلونا هندل سحب
في البدايه ماكنت خايف
ويوم صار كذا خفت شوي وخويي مغمض عيونه من الخوف
المهم يوم نزلنا تحت وهو يسجد لله شكر وهو يعترف انه ماعمره ركب
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
وواحد من الشمامره يقول صدق الشاعر اللي يقول يازين ممشا الارض لوهو مسافات ……………
ومت ضحك عليهم ورفضوا يرجعون بالتلفريك
وراحوا مشي للخط العام واخذوها تاشيره
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ابو باسم[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 56 دقيقة
زين مع العافية