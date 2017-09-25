⁠⁠⁠⁠⁠” التاكسي الكهربائي الطائر ” .. تجربة فريدة على نهر السين

باريس(صدى):

يتمتع عشاق المغامرات الفرنسية بالقيام بجولة بحرية على سطح نهر السين الفرنسي من خلال ” التاكسي الكهربائي الطائر ” .

وقامت شركة فرنسية بتجربة التاكسي الجديد؛ الذي يستقله المغامرون في جولاتهم فوق نهر السين الفرنسي، وتستمر هذه التجربة حتى 30 سبتمبر الجاري، كما يمكن للمغامرين استقلال ” التاكسي الكهربائي الطائر ” من أمام متحف أورساى للفنون بالعاصمة الفرنسية، حيث يتهافت عليه العديد من عشاق الطبيعة.