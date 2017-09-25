بالصور.. الأحوال المدنية في الطائف تحتفل بذكري اليوم الوطني

عبدالعزيز القثامي(صدى):

احتفلت إدارة الأحوال المدنية بالطائف، اليوم الإثنين، بذكرى اليوم الوطني الـ 87، لتوحيد المملكة، تجديدًا للطاعة والولاء، وقدمت الإدارة الهدايا التذكارية للعملاء بهذه الذكرى العظيمة.

رفع مدير الأحوال المدنية بالطائف، فهد بن حمدان السفياني أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وأفراد الأسرة الحاكمة والمواطنين، سائلاً المولى أن يعيده على الجميع بالخير والمسرات وأن يحفظ هذه البلاد حكومةً وشعباً ويديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

وقال السيفاني، لن ننسى دور موحد هذا الكيان العظيم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- وما قدمه من تضحيات لجمع كلمة المسلمين تحت راية ” لا إله إلا الله ” وتوحيد صفهم ولم شملهم إلى لحمة وطنية على ثراء هذا الوطن الغالي، ومن بعده أبناءه رحمهم الله جميعاً حتى عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وما يشهده الوطن من تقدم، والسير على تحقيق رؤيته وتحريك عجلة التنمية لتوفير أفضل المقومات لأجل المواطن.