3 مهام جديدة للذكاء الصناعي في المستقبل

لندن(صدى):

تطورت تقنيات الذكاء الصناعي بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية للمساعدة في العديد من المجالات المختلفة، مما دفع شركات التكنولوجيا للاستثمار بشكل كبير في تلك التقنية المتوقع أن تسيطر على المستقبل، وتتغلب على البشر، وفيما يلي مجموعة من الأشياء التي يمكن لتكنولوجيا الذكاء الصناعي التنبؤ بها قبل حدوثها فى المستقبل.

التنبؤ بالأحوال الجوية الخطيرة

طور مجموعة من المهندسين، تقنية جديدة للتنبؤ بالأحداث المتطرفة التى يبدو أنها تحدث دون سابق إنذار، والتي يمكن أن تحدث بسبب عدم الاستقرار داخل توربينات الغاز، أو الموجات المفاجئة في المياه الهادئة، ووضع الباحثين في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا خوارزمية التي يمكنها تحديد أنماط تؤدي إلى ظواهر معينة، على أمل تطوير طرق لمنعها.

التنبؤ بالجرائم

قال “ منج جيان تشو ” رئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، مؤخرا أنهم يخططون لاستخدام تكنولوجيا الذكاء الصناعي للتنبؤ بالجرائم والأحداث الإرهابية والاضطرابات الاجتماعية قبل وقوعها، وهذا من خلال الاستعانة ببرامج الذكاء الاصطناعي التي تستخدم التعلم الآلي واستخراج البيانات.

التنبؤ بالزهايمر قبل الأطباء

أشارت دراسة بمجلس البحوث الطبية في بريطانيا إلي إن الذكاء الصناعي يمكنه التنبؤ بتوقف قلوب الأشخاص الذين يعانون باضطرابات في القلب، وحديثًا طور الباحثون طريقة تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي يمكنها الكشف عن مرض الأعصاب الذي يؤدي إلى فقدان الذاكرة والوظائف المعرفية، بشكل يسبق الأطباء بما يقرب من 10 أعوام، وباستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي، وأثبتت تلك التقنية نجاحها أثناء التجارب.