3 مهام جديدة للذكاء الصناعي في المستقبل
تطورت تقنيات الذكاء الصناعي بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية للمساعدة في العديد من المجالات المختلفة، مما دفع شركات التكنولوجيا للاستثمار بشكل كبير في تلك التقنية المتوقع أن تسيطر على المستقبل، وتتغلب على البشر، وفيما يلي مجموعة من الأشياء التي يمكن لتكنولوجيا الذكاء الصناعي التنبؤ بها قبل حدوثها فى المستقبل.
التنبؤ بالأحوال الجوية الخطيرة
طور مجموعة من المهندسين، تقنية جديدة للتنبؤ بالأحداث المتطرفة التى يبدو أنها تحدث دون سابق إنذار، والتي يمكن أن تحدث بسبب عدم الاستقرار داخل توربينات الغاز، أو الموجات المفاجئة في المياه الهادئة، ووضع الباحثين في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا خوارزمية التي يمكنها تحديد أنماط تؤدي إلى ظواهر معينة، على أمل تطوير طرق لمنعها.
التنبؤ بالجرائم
قال “ منج جيان تشو ” رئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، مؤخرا أنهم يخططون لاستخدام تكنولوجيا الذكاء الصناعي للتنبؤ بالجرائم والأحداث الإرهابية والاضطرابات الاجتماعية قبل وقوعها، وهذا من خلال الاستعانة ببرامج الذكاء الاصطناعي التي تستخدم التعلم الآلي واستخراج البيانات.
التنبؤ بالزهايمر قبل الأطباء
أشارت دراسة بمجلس البحوث الطبية في بريطانيا إلي إن الذكاء الصناعي يمكنه التنبؤ بتوقف قلوب الأشخاص الذين يعانون باضطرابات في القلب، وحديثًا طور الباحثون طريقة تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي يمكنها الكشف عن مرض الأعصاب الذي يؤدي إلى فقدان الذاكرة والوظائف المعرفية، بشكل يسبق الأطباء بما يقرب من 10 أعوام، وباستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي، وأثبتت تلك التقنية نجاحها أثناء التجارب.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19250 ] نشر منذ 4 ساعات
طيب
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4102 ] نشر منذ 4 ساعات
. . 🙄 . . 🆗 . . 😊 . .
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 4820 ] نشر منذ 4 ساعات
. 🙄 . . 🆗 . . 😊 . .
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4772 ] نشر منذ 3 ساعات
عطوناه قبل تزيد الزمهره😂😂😊😁
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14650 ] نشر منذ 3 ساعات
يالله شيء حلووو 👍😍
جوجو 😂❤️
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 4820 ] نشر منذ 3 ساعات
دانه
الحلو خابره والله وين مكانه
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4772 ] نشر منذ 2 ساعتين
بقسم لك دنو❤😘لا عطوني😂😊😁😁
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 4820 ] نشر منذ 2 ساعتين
وانا من يقسم لي
من وسامه
وسامي وراح
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 4820 ] نشر منذ 2 ساعتين
دناوي
عيني
التفحيط ينفع والا لا
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14650 ] نشر منذ 2 ساعتين
جوجو هههههههه فديت قلبك يالله انتي جيبي لي وانا بجيب لك شوكلت تقهوي عليهم بكرا 😅
اخصائي اذا جلست مؤدب بعطيك وسامي ماابيه 😝
اخاف اقولك فحط وبعدها يروح تعبك ع الفاضي 😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4772 ] نشر منذ 2 ساعتين
يفداك اللاش دنو❤ابشري😁😁
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19250 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 4820 ] نشر منذ 2 ساعتين
عاقل كيف
دناااوي
ابي وسامك اللي انتي………………………؟
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19250 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا مستغربه ياناس. هل يعقل. ان يحضر الطالب. والمعلم غائب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19250 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله تهاويل
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14650 ] نشر منذ 2 ساعتين
تبشرين بالجنه إن شاء الله ومن يقرأ ❤️
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4772 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم آمين جميع فديتك❤
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19895 ] نشر منذ 15 دقيقة
نحتاج فعلا للذكاء الصناعي
لأن الذكاء الفطري طار مع الريح
حتى المحرومه استخفت🤔