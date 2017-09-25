بالصور.. 4 مصريات يقهرن متلازمات داون

مدريد(صدى):

شاركت 4 فتيات مصريات مصابات بمتلازمات ” داون ” في مشروع لعمل الكوكيز، برعاية المؤسسة الثقافة الأوروبية في إسبانيا قام به كل من صبا وشيرهان وهيدي ومنة، وتتراوح أعمارهن بين 18 عاماً إلى 21 عاماً، مما أثار إعجاب المصريين.

وقالت ندى مصطفى، شقيقة إحدى المشاركات في المشروع، أن مشروع الفتيات الأربع ظهر في مايو الماضي بعد تدريبهن على عمل المخبوزات وبيع منتجاتهن عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي للراغبين ولاقت المنتجات إعجاب المصريين.

وأضافت أن اثنتين من الفتيات يقمن بفرد العجين وأخريان يقمن ببشر قشر الليمون وتزيين الكوكيز، وبيعه بأسعار تتراوح من 70 جنيهاً إلى 90 جنيهاً.

وتأمل ندى في التوسع في المشروع بعد فترة الشهور الستة الأولى كما تأمل في بتدريب وتشغيل المزيد من ذوي القدرات الخاصة للعمل بالمشروع.