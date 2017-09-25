⁠⁠⁠⁠⁠” أوبر ” تعتذر لعملائها في لندن: الحكومة أوقفت رخصتنا

لندن(صدى):

قدمت شركة ” أوبر” اعتذارا لمستخدميها في لندن، بعدما قررت هيئة النقل اللندنية وقف رخصة التشغيل نهاية الشهر الحالي، مؤكدة أنها ستعمل على استئناف القرار.

وتعهد الرئيس التنفيذي الجديد للشركة دارا خسروشاهي، اليوم الإثنين، بالاستماع إلى العملاء، إضافة إلى التواصل مع السلطات المحلية.

وكانت هيئة النقل العام في لندن، قررت عدم تجديد رخصة التشغيل الخاصة بـ ” أوبر ” ، بعد انتهاء صلاحية الترخيص في 30 سبتمبر الحالي.

وقال خسروشاهي، عبر خطاب اعتذار نشره على صفحته الرسمية بموقع ” تويتر ” : ” بالنيابة عن كل عامل في أوبر العالمية، نعتذر عن أي خطأ قمنا به ” ، مؤكدًا ” أن الشركة ستستأنف ضد القرار الصادر، معترفا بأنه يجب أن يحدث تغيير في النهج المتبع حاليًا ” .

وكانت ” أوبر ” جمعت توقيعات تصل لأكثر من 500 ألف شخص من مستخدمي الخدمة في لندن في أقل من 24 ساعة، احتجاجا على وقف رخصة التشغيل الذي وصفته الشركة بأنه ” مفاجئ ” .