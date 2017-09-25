” لجنة المواهب ” تختار 70 موهوباً

نواف السالم(صدى):

اختارت لجنة استقطاب المواهب، من مواليد المملكة، خلال 3 أيام 70 موهوبا من المتقدمين، 4 منهم في حراسة المرمى، و18في مركز الدفاع، و36 في خط الوسط، و12 في الهجوم.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي في (تويتر) ” الحمدلله نتائج ممتازة خرجت بها لجنة استقطاب المواهب خلال الأيام الثلاثة الماضية، وسنعلن عن قرار يسعد بقية المواهب ” .

يذكر أن لجنة استقطاب المواهب تم تشكيلها من قبل رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة، وتضم اللجنة فؤاد أنور وحمزة إدريس ومحيسن الجمعان ومحمد أمين ونواف التمياط ومحمد شليه.