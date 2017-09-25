الأميرة هيفاء بنت محمد رئيسا لنسائية المبارزة

ماجد محمد(صدى):

اختيرت الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود رئيسة للجنة المرأة في اتحاد المبارزة، وعضو لجنة المرأة في الاتحاد العربي للعبة ذاتها، انسجاما مع الخطة المقبلة للنهوض بالاتحاديين، وتطويرهما على مختلف الأصعدة والوصول بهما إلى مكانة مرموقة، ويعد هذا الاختيار دعما لتواجد المرأة، ودورها في خدمة مختلف المجالات.

من جهة أخرى أظهر تقرير أداء الاتحادات الرياضية في الربع الثالث من العام الجاري 2017، تميزاً ملحوظاً في الأرقام على المستويات كافة، سواء من ناحية عدد اللاعبين، أو الأجهزة الفنية، أو المراكز التدريبية.

وكشفت الأرقام التي قدمتها الاتحادات الرياضية لإدارة الأداء الرياضي في اللجنة الأولمبية العربية السعودية، أن مجموع اللاعبين المسجلين في جميع الألعاب الرياضية بلغ 31703 لاعباً، منهم 500 في برنامج النخبة، فيما بلغ عدد المدربين 177 مدرب.