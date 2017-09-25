⁠⁠⁠⁠⁠فنون الرياض تشارك بالعديد من الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني الـ 87

تركية البدر(صدى):

أقام فرع جمعية الثقافة والفنون بالرياض بالمشاركة مع الشركة الدولية للأجهزة الالكترونية مساء يوم السبت الماضي احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني 87 وذلك بمركز غرناطة التجاري، اشتمل على العديد من الفقرات الثقافية الترفيهية بدأت بالسلام الملكي، تبعته ثلاثة أناشيد وطنية، ثم مسابقة بأسئلة كانت تدور حول تاريخ المملكة وملوكها من المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (حفظه الله) وقد حظيت هذه المسابقة باهتمام الحضور من جمع الأعمار من رجال ونساء.

وبين مدير الجمعية بالرياض الأستاذ بندر الجريان أن الجمعة تسعى خلال الفترة المقبلة لتنظيم العديد من الفعاليات الثقافية مع بعض القطاعات الخاصة وسيحظى الجمهور المشارك بجوائز قيمة.

كما أوضح الجريان بأن الجمعية ستقيم معرضاً تشكيلياً للفنانة التشكيلية فضيلة الجفال وذلك مساء اليوم الاثنين، يتناول المعرض لوحات تشكيلية لسيرة الملك عبد العزيز السياسية.

كما ستقيم فعالية نسائية في الخيمة بمقر الجمعية بالرياض وذلك على مدار ثلاثة أيام :15,14,13 من شهر محرم الجاري، تشتمل على ورشة لعشر فنانات وركن للطفل وجدارية بجانب ركن للخط العربية والتصوير الضوئي.

وسيختتم الفرع أنشطته بحفل كبير سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقاً.