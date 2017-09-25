⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. الهلال ينهي تدريباته استعدادا لمواجهة بيروزي الإيراني

نواف السالم(صدى):

أنهى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الاثنين تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة نظيره بيروزي الإيراني، في اللقاء الذي يقام غدا على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي في ذهاب الدور نصف النهائي من عمر منافسات دوري أبطال آسيا 2017.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القادم لنادي الهلال، أمس إلى الإمارات، استعدادا لملاقاة بيروزي الإيراني، وعبر الهلال عن شكره وتقديره لما لاقاه من ترحيب في ومساندة، مؤكدا أن هذا الدعم غير مستغرب من الشعب الإماراتي الشقيق.