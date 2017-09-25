وزير خارجية كوريا الشمالية يهدد أمريكا
هدد وزير الخارجية الكوري الشمالي، ري يونغ-هو، اليوم الإثنين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإسقاط القاذفات الأمريكية إذا اقتربت من سواحل بلاده.
وقال ري يونغ-هو ” بما أن الولايات المتحدة أعلنت الحرب على بلدنا فإن لدينا كل الحق لتنفيذ إجراءات مضادة بما في ذلك حق إسقاط قاذفات أمريكية استراتيجية حتى إذا لم تكن داخل المجال الجوي لبلدنا ” .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34414 ] نشر منذ 23 دقيقة
الزم العلم ياترامب ياابو شوشه عصفرانيه ,,
,, ترى ابو خدود ورديه بايعها بفتيله ,, اذا قال فعل مايهوش تهويش ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19208 ] نشر منذ 14 دقيقة
امنت بالله العظيم زغوده يوم بعد يوم تزيد شكلها من الغضب يتنفخ وجهه