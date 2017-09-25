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وزير خارجية كوريا الشمالية يهدد أمريكا

وزير خارجية كوريا الشمالية يهدد أمريكا
بيونج يانج(صدى):

هدد وزير الخارجية الكوري الشمالي، ري يونغ-هو، اليوم الإثنين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإسقاط القاذفات الأمريكية إذا اقتربت من سواحل بلاده.

وقال ري يونغ-هو ” بما أن الولايات المتحدة أعلنت الحرب على بلدنا فإن لدينا كل الحق لتنفيذ إجراءات مضادة بما في ذلك حق إسقاط قاذفات أمريكية استراتيجية حتى إذا لم تكن داخل المجال الجوي لبلدنا ” .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 34414 ] نشر منذ 23 دقيقة

الزم العلم ياترامب ياابو شوشه عصفرانيه ,,

,, ترى ابو خدود ورديه بايعها بفتيله ,, اذا قال فعل مايهوش تهويش ,,

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