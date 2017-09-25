⁠⁠⁠⁠⁠الإعدام لـ 4 متهمين بحرق ملهى ليلي في القاهرة

القاهرة(صدى):

قضت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، بالإعدام شنقاً للمتهمين بحرق ملهى الصياد الليلي بالعجوزة، في الحادث الذي راح ضحيته 18 شخصاً، بتهمة الحرق العمدي المقترن بجريمة القتل.

يذكر أن نيابة العجوزة، أحالت 4 متهمين للمحاكمة؛ بعدما تسلمت النيابة تقرير المعمل الجنائي، وتقرير الصفة التشريحية عن الواقعة، اللذين أكدا ضلوعهم فيما هو منسوب إليهم، وأيدتها شهادات الشهود، واعترافات المتهمين أنفسهم بارتكابهم الواقعة.