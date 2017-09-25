⁠⁠⁠⁠⁠العراق: شرطة كركوك تعلن حظر تجوال السيارات

بغداد(صدى):

أعلنت قيادة شرطة محافظة كركوك اليوم الإثنين، عن فرض حظر التجوال على السيارات داخل المحافظة الى اشعار اخر.

وذكر بيان صحفي للمتحدث باسم القيادة العقيد افروسياو كامل ، نشرته وكالة انباء الاعلام العراقي ” واع ” إنه ” بأمر محافظ كركوك وقائد الشرطة تقرر حظر تجوال العجلات داخل المحافظة الى إشعار آخر ” .

وكان محافظ كركوك المُقال نجم الدين كريم دعا، اليوم الإثنين، لفتح صفحة جديدة في الحوار بالمحافظة بعد اجراء الاستفتاء، فيما أكد أن غداً الثلاثاء دوام رسمي في جميع الدوائر الحكومية.