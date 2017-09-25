العراق: شرطة كركوك تعلن حظر تجوال السيارات
أعلنت قيادة شرطة محافظة كركوك اليوم الإثنين، عن فرض حظر التجوال على السيارات داخل المحافظة الى اشعار اخر.
وذكر بيان صحفي للمتحدث باسم القيادة العقيد افروسياو كامل ، نشرته وكالة انباء الاعلام العراقي ” واع ” إنه ” بأمر محافظ كركوك وقائد الشرطة تقرر حظر تجوال العجلات داخل المحافظة الى إشعار آخر ” .
وكان محافظ كركوك المُقال نجم الدين كريم دعا، اليوم الإثنين، لفتح صفحة جديدة في الحوار بالمحافظة بعد اجراء الاستفتاء، فيما أكد أن غداً الثلاثاء دوام رسمي في جميع الدوائر الحكومية.
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