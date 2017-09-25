هبوط سعر اليورو مقابل عملات أخرى عقب الانتخابات الألمانية
هبط سعر العملة الأوروبية ” اليورو ” اليوم الإثنين ، في مقابل أسعار عدد من العملات الأخرى ، وذلك عقب الانتخابات الألمانية التي جرت أمس الأحد.
وذكرت صحيفة (اندبندنت) البريطانية – على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين – أن سعر اليورو هبط في مواجهة الدولار الأمريكي بحوالي 5ر0% مع بدء المعاملات التجارية لهذا الأسبوع.
وقالت إنه على الرغم من فوز المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بولاية رابعة ، إلا أن نتائج الانتخابات تعد الأسوأ لحزبها منذ أربعينات القرن الماضي ، ما سيجبرها على الدخول في تحالف مع الأحزاب الرئيسية الثلاثة ، الأمر الذي لفت الأنظار إلى حجم التأييد القوي الذي يحظى به حزب (البديل من أجل ألمانيا) اليميني المتطرف.
وقال محللون استراتيجيون إنه إذا كان انتخاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الانتخابات الفرنسية الأخيرة قد أشار إلى عدم تهديد الشعبوية للاتحاد الأوروبي إلا أن الانتخابات الألمانية الأخيرة دقت ناقوس الخطر من جديد.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن المسئول بقسم إدارة الثروات بشركة ” يو بس إس ” المالية السويسرية مارك هيفيل قوله إن احتمالية وجود ” الحزب الديمقراطي الحر ” داخل الائتلاف الحكومي سيؤدي إلى خلق ضغط ألماني قوي علي الدول الهامشية في الاتحاد الأوروبي من أجل انضباطها ماليا ، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر إيجاباً علي العملة الأوروبية على المدى البعيد.
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