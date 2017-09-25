هبوط سعر اليورو مقابل عملات أخرى عقب الانتخابات الألمانية

لندن(صدى):

هبط سعر العملة الأوروبية ” اليورو ” اليوم الإثنين ، في مقابل أسعار عدد من ‏العملات الأخرى ، وذلك عقب الانتخابات الألمانية التي جرت أمس الأحد.‏

وذكرت صحيفة ‏‎(اندبندنت) البريطانية – على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين – أن سعر ‏اليورو هبط في مواجهة الدولار الأمريكي بحوالي 5ر0% مع بدء المعاملات التجارية لهذا الأسبوع.‏

وقالت إنه على الرغم من فوز المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ‏بولاية رابعة ، إلا أن نتائج الانتخابات تعد الأسوأ لحزبها منذ أربعينات القرن الماضي ، ما سيجبرها على الدخول في تحالف مع الأحزاب الرئيسية الثلاثة ، الأمر الذي لفت الأنظار إلى حجم التأييد القوي الذي يحظى به حزب (البديل من أجل ألمانيا) اليميني المتطرف.‏

وقال محللون استراتيجيون إنه إذا كان انتخاب الرئيس ‏الفرنسي إيمانويل ماكرون في الانتخابات الفرنسية الأخيرة قد أشار إلى عدم تهديد الشعبوية ‏للاتحاد الأوروبي إلا أن الانتخابات الألمانية الأخيرة دقت ناقوس الخطر من جديد.‏

ونقلت الصحيفة البريطانية عن المسئول بقسم إدارة الثروات بشركة ” يو بس ‏إس ” المالية السويسرية مارك هيفيل قوله إن احتمالية وجود ” الحزب الديمقراطي الحر ” داخل ‏الائتلاف الحكومي سيؤدي إلى خلق ضغط ألماني قوي علي الدول الهامشية في الاتحاد الأوروبي من أجل انضباطها ‏ماليا ، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر إيجاباً علي العملة الأوروبية على المدى البعيد.‏