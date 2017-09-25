بالصور : ” 33 ” ألف طالب وطالبة بتعليم الليث يحتفلون بذكرى اليوم الوطني ” 87 “

عبدالرحمن المالكي (صدى):

ابتهج ” 33 ” ألف طالب وطالبة في إدارة التعليم في محافظة الليث و مكتبي التعليم في أضم وسوق العين ، فرحاً واعتزازا بذكرى اليوم الوطني ” 87 ” لتوحيد المملكة العربية السعودية ، تحت شعار ” رؤية وطن ” ، وشهدت المدارس بمختلف مراحلها الدراسية ، برامج تربوية و وطنية متنوعة ، عبر من خلالها المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات عن سعادتهم بهذه المناسبة الغالية و الذكرى المجيدة ، وعن حبهم لوطنهم الغالي واعتزازهم بقيادتهم الرشيدة من خلال العديد من البرامج والفعاليات الوطنية والثقافية والاجتماعية والإعلامية والرياضية ، وتوشح الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات بصور الملك والأعلام الخضراء ، واكتست المدارس باللونين الأخضر و الأبيض في صورة وطنية مبهرة تدل على صدق الانتماء و الولاء وقوة التلاحم و الوفاء بين الشعب و القيادة .

وقال مدير التعليم بمحافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي ، تأتي هذه المناسبة الغالية لترسيخ قيم الاعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن ، وتنمية للقيم الوطنية وتذكير بنعم الله على وطننا ومنها الأمن والأمان والاستقرار ، وانطلاقا من رؤية المملكة ” 2030 ” المتضمنة تعميق القيم الإيجابية لدى طلاب وطالبات التعليم و منسوبيه .

كما عبر 《 البركاتي 》 عن بالغ شكره و تقديره لقادة وقائدات المدارس و المعلمين والمعلمات و الطلاب و الطالبات على ما تم تنفيذه من فعاليات تنسجم مع حجم المناسبة ، مؤكدا بأن تفاعل المدارس في مع مناسبة اليوم الوطني يدل على وطنيتهم الصادقة ووعيهم العميق بواجبهم تجاه قيادتهم ووطنهم .

من جانب آخر أشار مدير الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي بتعليم الليث الأستاذ محمد بن ختيم المالكي ، إلى تعدد وتنوع البرامج التي تم تنفيذها ، و اشتملت على حزمة من الفعاليات كالكلمات الوجدانية في الإذاعة المدرسية والحصص الدراسية ، والبرامج التطوعية ، و الأنشطة المسرحية والرياضية ، بالإضافة إلى العديد من القصائد والأناشيد الوطنية المعبرة والرسومات والمعارض الفنية والجداريات ، ورسائل إلى الجنود المرابطين، وزيارات المسؤولين .

كما بين إلى أنه تم تفعيل منصات الإدارة عبر الموقع الرسمي ، وشبكات التواصل الاجتماعي في الفيس بوك و تويتر والانستغرام والسناب شات ، وفق خطة إعلامية منظمة ، لنشر فعاليات المدارس و احتفالاتها بهذه الذكرى العزيرة على نفس كل مواطن سعودي ، و ذلك من خلال التقارير الإعلامية لمنسقي ومنسقات الإعلام التربوي في المدارس ومكاتب التعليم ، بالإضافة إلى بث الرسائل الوطنية المعبرة عبر الحساب الرسمي للإدارة بتويتر و الفيس بوك والواتس آب ، و التغطية الإعلامية للمناسبة عبر وسائل الإعلام ، و توثيق الفعاليات و البرامج المنفذة .