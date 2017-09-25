زيدان يخبر إدارة الريال بعدم رغبته في ضم لاعبين جدد

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير إخبارية اليوم الاثنين أن المدرب الفرنسي لريال مدريد، زين الدين زيدان، أخبر إدارة النادي الملكي بأنه لا يرغب في التعاقد مع لاعبين جدد خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبل.

وذكرت صحيفة ” ماركا ” الإسبانية، اليوم، أن زيدان يثق بشكل كامل في لاعبيه الحاليين ولا يفكر في تعزيز صفوف الفريق بالميركاتو الشتوي، إلا إذا حدثت إصابة للاعبيه خلال الفترة المقبلة.

ورغم إقرار ” زيزو ” في السابق بأن الريال كان مهتم بالحصول على خدمات الفرنسي، كليان مبابي، إلا أنه لن يضم لاعبين جدد الفترة المقبلة لكي لا يؤثر الأمر على تناغم الفريق.

وأضافت الصحيفة، أن قرار زيدان بعدم ضم لاعبين جدد يأتي رغم أن الميرينجي لم يسجل سوى 11 هدفا في أول ست مباريات بالليجا بعد 122 تسديدة للاعبي الفريق نحو مرمى الخصوم، موضحة أن المدرب الفرنسي سيعتمد في خط الهجوم على البرتغالي كريستيانو رونالدو ومعه الفرنسي كريم بنزيمة أو الويلزي جاريث بيل وأحيانا ماركو أسينسيو.