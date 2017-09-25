السلطات الروسية تعتقل زوجين بتهمة أكل 30 شخصاً

موسكو(صدى):

القت قوات الأمن في روسيا، القبض على، روسياً وزوجته، في مقاطعة كراسنودار، بتهمة خطف، وقتل، وأكل، ما لايقل عن 30 شخصاً منذ عام 1999.

وأعلنت سلطات الأمن في المقاطعة الروسية، اليوم الإثنين، أنها اعتقلت الأسبوع الماضي، روسياً وزوجته، يُقيمان في مدرسة الطيران الروسية في المدينة، بعد الربط بينهما وبين العثور على جثة مقطعة الأوصال، على قارعة الطريق.

وتبين أن بقايا الجثة، تعود لسيدة كانت مع الزوجين الروسين قبل العثور على جثتها، وأثبتت التحقيقات بعد المداهمة، أن الزوجين تعمدا تقطيع الجثة، لأكلها لاحقاً.

وبعد مداهمة مسكنهما اكتشفت الشرطة أجزاء وقطعاً من اللحم، وأكدت التحاليل المعملية أنها قطع لحم من جثث بشرية، محفوظة في أواني، وقوارير خاصة، إلى جانب بقايا أطعمة مطبوخة باللحم البشري.