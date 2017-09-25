نصائح لعدم إدمان السكر والسر في الرقم 13
قدم عالم الأبحاث في تخصص المسرطنات الدكتور فهد الخضيري نصيحة قد تساعد على التخلص من إدمان السكريات والحلويات وذلك من خلال البدء بتجربة تعويد اللسان على شرب الشاي 13 مرة دون سكر.
وقال الخضيري في تغريدة بأن : ” تعويد اللسان على ترك السكر بشرب الشاي 13 مرة دون سكر بعدها سيتقبل اللسان مرارته ويتعود شربه ويستسيغه ” مشيرا إلى أنه في البداية يستحسن تخفيف الشاي بالماء أو الحليب لكسر مرارته.
وأضاف أن ذلك بدورة سيفيد الجسم ويحسن المزاج ويخفف الوزن ويقلل الإمساك ويحمي من مرض السكر.
و حذر الخضيري في المقابل من خدعة أغذية وحلويات وشكولاتة الدايت مشيرا إلى أنه غالبا ما تصنع بمُحليات صناعية ضارة بالمخ والأعصاب ومسببة للزهايمر ” .
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 4738 ] نشر منذ 56 دقيقة
علمك طيب
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2693 ] نشر منذ 37 دقيقة
طيب ماقلتوا لنا
السر في رقم 13
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19208 ] نشر منذ 24 دقيقة
صادق
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19208 ] نشر منذ 22 دقيقة
قصده تذوق الشاهي 13مره لدون سكر وبعدها. تصير تحبه بدون سكر
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34414 ] نشر منذ 18 دقيقة
الشاهي بدون نعناع الجبل ، او المراميه او الشيح وقليلاً من السكر ,, لافائدة منه ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19208 ] نشر منذ 8 دقائق
شيح كيف تجي ذي
والله. اذا مافيه حبق. ما يقعد الراس
سبحان الله فيه ناس تحب الشاهي حالي.