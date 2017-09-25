نصائح لعدم إدمان السكر والسر في الرقم 13

نورة الشهري(صدى):

قدم عالم الأبحاث في تخصص المسرطنات الدكتور فهد الخضيري نصيحة قد تساعد على التخلص من إدمان السكريات والحلويات وذلك من خلال البدء بتجربة تعويد اللسان على شرب الشاي 13 مرة دون سكر.

وقال الخضيري في تغريدة بأن : ‏” تعويد اللسان على ترك السكر بشرب الشاي 13 مرة دون سكر بعدها سيتقبل اللسان مرارته ويتعود شربه ويستسيغه ” مشيرا إلى أنه في البداية يستحسن تخفيف الشاي بالماء أو الحليب لكسر مرارته.

وأضاف أن ذلك بدورة سيفيد الجسم ويحسن المزاج ويخفف الوزن ويقلل الإمساك ويحمي من مرض السكر.

و حذر الخضيري في المقابل من خدعة ‏أغذية وحلويات وشكولاتة الدايت مشيرا إلى أنه غالبا ما تصنع بمُحليات صناعية ضارة بالمخ والأعصاب ومسببة للزهايمر ” .