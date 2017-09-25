بالفيديو.. ضرب فنان مصري لمعاكسة فتاة
كشف الفنان الكوميدي المصري أحمد فهمي ، خلال استضافته في برنامج ” عيش الليلة ” مع أشرف عبد الباقي، عبر قناة dmc الفضائية ، أنه تعرض للضرب في أحد محلات السوبر ماركت عندما كان صغيراً، بسبب تحرشه بإحدى الفتيات.
وروى أحمد الواقعة قائلا ، إنه أثناء تجواله بأحد شوارع منطقة المهندسين مع أحد أصدقائه، فوجئ بفتاتين غاية في الجمال داخل سيارتهما، واعجب بهما هو وصديقه، وقررا أن يتحدثا إليهما بعد أن تبعاهما إلى أحد محلات السوبر ماركت.
وأشار فهمي إلى أنه بعد أن تحدثت فتاة منهما مع صديقه، اتجه إليهما مدير السوبر ماركت وحاول طردهما، ما أدى الى نشوب مشاجرة كبيرة، وتعرضه للضرب، وتساقط أسنانه الأمامية، وانتهى الأمر بهما في قسم الشرطة.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4756 ] نشر منذ 36 دقيقة
ههههه😊ضرب العافيه😊😂يستاهلون وغيرهم كثير😂😊😁
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 4738 ] نشر منذ 33 دقيقة
ههههه😊ههههه😊
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 4738 ] نشر منذ 31 دقيقة
جوجو
الوسام طيروه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4756 ] نشر منذ 18 دقيقة
معاوض خير😊😁اعقل واركدوانااختك يمكن يرجع😂😁😊
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4756 ] نشر منذ 17 دقيقة
يشكرون🙈يبوني اتجاوزك😂😁😊