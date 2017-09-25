بالفيديو.. ضرب فنان مصري لمعاكسة فتاة

أماني الغامدي(صدى):

كشف الفنان الكوميدي المصري أحمد فهمي ، خلال استضافته في برنامج ” عيش الليلة ” مع أشرف عبد الباقي، عبر قناة dmc الفضائية ، أنه تعرض للضرب في أحد محلات السوبر ماركت عندما كان صغيراً، بسبب تحرشه بإحدى الفتيات.

وروى أحمد الواقعة قائلا ، إنه أثناء تجواله بأحد شوارع منطقة المهندسين مع أحد أصدقائه، فوجئ بفتاتين غاية في الجمال داخل سيارتهما، واعجب بهما هو وصديقه، وقررا أن يتحدثا إليهما بعد أن تبعاهما إلى أحد محلات السوبر ماركت.

وأشار فهمي إلى أنه بعد أن تحدثت فتاة منهما مع صديقه، اتجه إليهما مدير السوبر ماركت وحاول طردهما، ما أدى الى نشوب مشاجرة كبيرة، وتعرضه للضرب، وتساقط أسنانه الأمامية، وانتهى الأمر بهما في قسم الشرطة.